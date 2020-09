Hran: unidade de queimados tem queda nas consultas de emergência

CB Correio Braziliense

Apesar do leve aumento no número de internações na Unidade dos Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) neste ano, houve uma redução no número de consultas no pronto-socorro em relação a 2019. A ala destinada ao tratamento de queimaduras do Hran é referência nesse tipo de atendimento para todo o Centro-Oeste brasileiro. Além disso, o local não parou de funcionar mesmo quando o centro de saúde se tornou o principal no tratamento e enfrentamento da covid-19.



Os dados de janeiro a agosto e apontam que, em 2020, a unidade realizou 1.288 consultas de emergência e 452 hospitalizações. No mesmo período do último ano, foram 358 hospitalizações e 1.646 consultas de emergência.



A prevenção contra queimaduras é a melhor forma de evitar acidentes e a ida ao pronto-socorro. Medidas simples e práticas podem ser tomadas, ainda dentro de casa. Nesse período em que as aulas estão suspensas, os cuidados com as crianças devem ser redobrados.

Outras medidas eficazes são:



– Ao usar velas, manter longe de objetos inflamáveis, como cortinas;

– Desligar os eletrodomésticos e eletrônicos da tomada antes de sair de casa;

– Evitar tomar sol das 10h às 16h.



No entanto, em caso de emergência, o cidadão deve procurar o pronto-socorro do Hran para ser avaliado e internado, caso seja necessário, ou acompanhado pela equipe do ambulatório. A orientação é não tocar na área queimada, furar as bolhas que surgirem na pele e não usar produtos domésticos para tratar a queimadura. O hospital toma todos os cuidados necessários a fim de evitar a contaminação entre pacientes com coronavírus e os demais.



Serviço



A Emergência do Hran

Horário de funcionamento: 24h, todos os dias da semana.



Ambulatório (trocas de curativos e acompanhamento de pacientes com queimaduras menos graves).

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.