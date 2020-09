Miss Bumbum posta nas redes sociais após instalar tornozeleira

CB Correio Braziliense

Flavia Tamayo foi presa em um hotel de luxo no Espírito Santo em uma operação que investiga tráfico de drogas - (crédito: Divulgação Redes Sociais)

Após instalar tornozeleira eletrônica e receber o direito de cumprir pena em regime domiciliar, a ex-capa da revista Playboy e Miss Bumbum Flávia Tamayo, conhecida também como Pâmela Pantera, voltou a postar conteúdo nas redes sociais.

Na última segunda-feira (22/9), ela publicou fotos vestindo apenas lingeries e alguns vídeos dançando sensualmente. Em um deles, a Miss Bumbum mostra o treino que faz em casa para manter a boa forma. Ela compartilhou as imagens em seu perfil do Instagram, no qual posta imagens da rotina para 134 mil seguidores.

Flávia é acusada de associar programa sexuais à venda de entorpecentes. Ela estava presa no Espírito Santo e chegou à capital federal na última semana. O Correio registrou o momento em que ela chegou na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que investiga o caso. Em seguida, a modelo foi levada para o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), para instalar a tornozeleira eletrônica.

O envolvimento de Flávia no crime foi revelado por meio da Operação Rede, deflagrada em janeiro deste ano pela 5ª DP com o objetivo de desmantelar seis grupos criminosos de tráfico de drogas em Brasília. Duas das quadrilhas eram formadas por garotas de programa que negociavam programas sexuais, com uso de drogas para uma clientela seleta, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.