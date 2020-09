Manifestantes cobram explicações sobre fim de abrigo provisório

SS Samara Schwingel

Abrigo instalado no Autódromo Internacional de Brasília funcionará apenas até segunda (28/9) - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasilia )

Moradores em situação de rua organizaram uma manifestação, na manhã desta terça-feira (22/9), em frente ao Autódromo Internacional de Brasília. O grupo pede explicações ao Governo do Distrito Federal em relação ao fechamento do abrigo instalado no local. O alojamento deixará de funcionar na próxima segunda-feira (28/9) e cerca de 200 pessoas devem voltar às ruas da capital.

A estrutura, montada em abril como uma medida de combate à covid-19, oferece dormitórios, banheiros, área para a lavagem de roupas e alimentação, além de atendimento com exames de rotina, aferimento de pressão e temperatura. A princípio, com o fim do alojamento, as pessoas atendidas poderiam ser encaminhadas para outros abrigos do GDF. Porém, os manifestantes alegam que não há vagas para todos.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), responsável pelo abrigo, não se posicionou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Retirada de pertences

No último sábado (19/9), moradores em situação de rua do Setor Comercial Sul (SCS) tiveram os pertences recolhidos por agentes do governo. Na ocasião, o Instituto NoSetor, entidade que acompanha a população vulnerável, afirmou que as pessoas não receberam nenhum tipo de aviso prévio e só conseguiram salvar documentos.

Nesta segunda-feira (21/9), o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, Paulo Afonso Cavichioli Carmona, determinou que o GDF devolva, no prazo de 24 horas, todos os pertences que foram recolhidos na operação.

De acordo com o magistrado, a medida adotada pelo DF Legal, órgão responsável pelo exercício do poder de polícia, mostrou-se desprovida “de fundamento fático e jurídico” e não permitiu acesso aos moradores em situação de rua à decisão estatal.