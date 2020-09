Vídeo: cano da Caesb estoura na rua 8 de Vicente Pires

CM Cibele Moreira

Chuva desta segunda já havia causado estragos em Vicente Pires - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um cano da Caesb estourou na manhã desta terça-feira (22/9), durante a execução das obras na Rua 8, em Vicente Pires. O jato de água alcançou uma altura de cinco a oito metros em frente aos condomínios residenciais da Colônia Agrícola.

De acordo com um trabalhador da Novacap que estava no local, o rompimento do cano foi ocasionado por ele estar próximo à superfície. Ao lado onde foi rompido dá para ver um registro quebrado.

A moradora Sônia Regina de Oliveira, 72 anos, informou que a água está escorrendo há pelo menos meia hora. Segundo ela, o rompimento ocorreu por volta das 11h. Veja vídeo: