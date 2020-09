Preso acusado de atirar em policial no Assentamento 26 de Setembro

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves)

Investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) cumpriram, nesta quarta-feira (23/9), mandado de prisão preventiva contra o serralheiro Paulo Rodrigues de Souza, acusado de balear um policial civil de 42 anos durante operação de derrubada das habitações irregulares no Assentamento 26 de Setembro, em Taguatinga. O caso ocorreu em 26 de agosto.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito foi detido em casa, no Assentamento. O Correio apurou que, no depoimento, Paulo Rodrigues alegou que o tiro foi acidental.

O policial, que exerce funções internas na Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), ficou internado por cerca de uma semana no Hospital Home Care, na Asa Sul. Ele passou por dois procedimentos cirúrgicos.

O caso

No dia do crime, a Secretaria DF Legal junto à Polícia Militar dava prosseguimento a mais uma operação de derrubada das construções irregulares no Assentamento 26 de Setembro. Segundo a PMDF, Paulo Rodrigues efetuou vários disparos contra a barreira montada por militares e civis. O policial atingido levou um tiro na perna e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros.

Após o confronto, manifestantes atearam fogo em um ônibus na Via Estrutural. Mais de 20 bombeiros participaram da operação para combater o incêndio. No momento do incidente, o coletivo transportava 50 passageiros.