Saúde tem 5 dias para esclarecer suspensão de cirurgias cardíacas

CC Caroline Cintra

As internações do ICDF foram suspensas em agosto - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) concedeu prazo de cinco dias para que a Secretaria de Saúde do DF e o Instituto de Cardiologia do DF (ICDF) apresentem esclarecimentos sobre a suspensão de cirurgias cardiológicas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomada durante sessão ordinária em 16 de setembro.

O processo corre no TCDF e trata de análise de representação sobre suposta irregularidade na suspensão das cirurgias. A parceira entre a Saúde e o ICDF foi firmada em contrato, para prestação de serviços de terapia intensiva, em caráter complementar, junto ao SUS.

O prazo da decisão começa a contar no primeiro dia útil após o recebimento da notificação pelos órgãos, realizado na última quarta-feira (23/9). Em nota, a Secretaria de Saúde informou que recebeu a decisão e que responderá dentro do prazo estabelecido.



O Correio entrou em contato com o ICDF e aguarda posicionamento.

Dificuldade financeira

Em agosto, o ICDF decidiu suspendeu internações eletivas na unidade, alegando escassez de insumos médicos/hospitalares. O instituto enfrentava dificuldade para realizar pagamento de bolsa de alguns residentes. Em denúncia anônima, uma residente confirmou demora de 12 dias.

Não é de agora que o ICDF suspende atendimentos por falta de material. Em abril, o instituto interrompeu os transplantes de medula óssea devido à falta de medicamento necessário para realizar a operação. A unidade é a única no Centro-Oeste que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desde abril, aqueles que precisam do procedimento estão aguardando a retomada.