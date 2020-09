Obras do canal de irrigação Santos Dumont serão entregues nesta sexta

CB Correio Braziliense

As obras vão contribuir na redução do índice de perdas de água na região - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) irá entregar, nesta sexta-feira (25/9), as obras do canal de irrigação Santos Dumont, em Planaltina-DF. No local, será realizada uma cerimônia com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB) e de todos os parceiros.

O canal leva água do Ribeirão Pipiripau para aproximadamente 90 propriedades rurais e está localizado ao norte da cidade de Planaltina. Com a entrega do canal, os produtores rurais da região terão mais tranquilidade para produzir frutas, verduras e legumes que são distribuídos em todo o DF.

A obra é uma parceria da pasta com a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba (CBH-Paranaíba) e produtores rurais.

Na primeira etapa da obra, iniciada em 2019, foram revitalizados os oito ramais secundários, que levam a água do canal principal para as propriedades rurais. Na segunda fase, foi revitalizado o ramal principal do canal, onde foram investidos R$ 3,2 milhões, valor resultante do saldo da Tarifa de Contingência cobrada dos usuários durante a crise hídrica, mais R$ 1,8 milhão arrecadado pela cobrança do uso dos recursos hídricos, sendo esse último valor destinado pelo Comitê de Bacia do Paranaíba.

As obras realizadas no ramal principal e nos oito canais secundários do Santos Dumont vão contribuir na redução do índice de perdas de água na região e ampliar a disponibilidade hídrica para os produtores rurais e os moradores das cidades de Planaltina e de Sobradinho. Na revitalização, estão sendo utilizados tubos de polietileno de alta densidade, capazes de eliminar em 50% as perdas de água por infiltração no leito do canal, que antes era de terra.

Segundo o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Candido Teles, essa é uma obra muito importante, que irá dar condições para que os produtores daquela região possam irrigar suas plantações o ano todo, além de proteger o canal e reduzir as perdas por infiltração e evaporação. “É uma obra importante para todos nós, mas principalmente para os produtores de hortaliças daquela região, que vão ter condições de produzir mais com mais qualidade”, afirmou o secretário de Agricultura.

A presidente da Associação do Canal Santos Dumont, Flávia Kikuchi, que também é produtora rural de hortaliças na região há oito anos, enalteceu o trabalho realizado. “Este governo teve uma visão bastante diferenciada. Já passamos por muitas dificuldades em que tivemos perdas das nossas produções. Os benefícios serão inúmeros, tanto para os produtores, quanto para os moradores das regiões que também utilizam a água do Canal”, ressaltou Flávia.



Projeto de revitalização

O projeto de revitalização do Canal Santos Dumont vem sendo desenvolvido há mais de cinco anos. A reestruturação dos canais secundários começou em 2019, usando 7,6 mil metros de tubulações fornecidas pela Caesb.

Já nas obras da tubulação no canal principal, que iniciou em junho de 2020, foram instalados aproximadamente 9,9 mil metros de tubos com diâmetros entre 800 e 250 mm. Com 18 km de extensão, o Canal foi construído em 1984 e começou a ser operado em 1989. Ele corre paralelo à rua principal do núcleo rural e tem oito ramais.

Serviço:

Cerimônia de entrega das obras de revitalização do canal de irrigação do núcleo rural Santos Dumont

Quando: 25 de setembro

Onde: Sede da Associação local – Núcleo Rural Santos Dumont, Planaltina-DF

Horário: 9h