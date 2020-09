GDF entra com novo recurso para não devolver pertences de moradores de rua

AC Ana Clara Avendaño*

Após recurso negados pela Justiça do Distrito Federal, o Governo do DF recorreu novamente para não devolver os pertencentes apreendidos das pessoas em situação de rua no Setor Comercial Sul (SCS). O Instituto NoSetor, entidade que acompanha a população vulnerável, também entrou com recurso solicitando a devolução dos objetos no prazo de 24 horas.



No sábado (19/9), agentes de de segurança pública recolheram os pertences de pessoas em situação de rua no SCS sem aviso prévio. Após recurso do Instituto NoSetor, a Justiça determinou que o GDF devolvesse os bens recolhidos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil. No entanto, o Executivo recorreu à decisão.

Caso, a corte não faça nenhuma determinação até sexta-feira (24/9), às 10h, quando acaba o prazo para que o GDF devolva os pertences, a multa diária de R$ 5 mil começar a valer.



Fim do abrigo provisório





Moradores em situação de rua organizaram uma manifestação, na terça-feira (22/9), em frente ao Autódromo Internacional de Brasília. O grupo pediu explicações ao GDF em relação ao fechamento do abrigo instalado no local. O alojamento deixará de funcionar na próxima segunda-feira (28/9), e cerca de 200 pessoas devem voltar às ruas da capital.



A estrutura, montada em abril como uma medida de combate à covid-19, oferece dormitórios, banheiros, área para a lavagem de roupas e alimentação, além de atendimento com exames de rotina, aferimento de pressão e temperatura. A princípio, com o fim do alojamento, as pessoas atendidas poderiam ser encaminhadas para outros abrigos do GDF. Porém, os manifestantes alegam que não há vagas para todos.

