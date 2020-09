VÍDEO: Com baixa demanda, Hospital Santa Lúcia fecha alas de covid-19

MM Mariana Machado

Enfermeiros fecham uma das unidades exclusivas para covid-19. - (crédito: Divulgação / Hospital Santa Lúcia)

Com menos de 20% de ocupação dos leitos para pacientes de covid-19, o Hospital Santa Lúcia fechou três alas que eram exclusivamente dedicadas a atender a população infectada pelo coronavírus, dando lugar a outras áreas do hospital com maior demanda, como cardiologia, oncologia e geriatria.

Em um gesto de comemoração à baixa dos casos de covid-19, os enfermeiros do setor exclusivo gravaram um vídeo fechando os quartos, já sem pacientes. Ao som da canção gospel "Aleluia", eles se despedem da unidade B2, onde o fluxo era exclusivo aos atendimentos de pessoas com coronavírus.

Alberto Mendonça Pires, coordenador de UTI do Grupo Santa Lúcia, explica que, no pico da pandemia, o hospital chegou a ter 90 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 leitos de enfermaria exclusivos para a doença.

Hoje, seguem disponíveis 20 leitos de UTI, o que pode aumentar, caso haja nova explosão de casos no Distrito Federal. "Chegamos a ter lotação completa, mas hoje, são apenas 45 internados, entre UTI e quartos. A equipe está muito feliz. Trabalhamos muito, quase não saíamos do hospital, e vimos histórias super dramáticas, de jovens a idosos com acometimento grave da doença", lembra Alberto.

Antes de destinar as unidades às outras áreas do hospital, elas foram evacuadas e passaram por processo rigoroso de sanitização. "Graças a Deus deu tudo certo, e dos quase 2 mil pacientes atendidos, tivemos baixa mortalidade. Como o momento mais severo passou, a gente voltou a ter demanda por doenças que estavam represadas, como câncer, coronarianas e outras."