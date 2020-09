Resumo do Dia: Veja o que foi notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Parceria para compra e imunizante e início de testes da vacina da Johnson & Johnson são algumas das novidades - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Operação Falso Negativo - Eduardo Hage, ex-secretário de Vigilância à Saúde, foi preso novamente pela Operação Falso Negativo. Além dele, o ex- diretor de Aquisições Especiais da Secretaria de Saúde Emmanuel de Oliveira Carneiro também foi alvo da operação.

Orçamento - Mesmo com pandemia, GDF prevê orçamento de 2021 maior que o deste ano.

Projeto da Lei Orçamentária Anual foi publicado no Diário Oficial da Câmara Legislativa e há estimativa de leve aumento nas receitas em relação ao texto de 2020, apesar da pandemia.

Vacina - O DF negocia prioridade de compra de vacina chinesa do laboratório Sinopharm. A Secretaria de Saúde afirma que fez parceria com a empresa para ter prioridade na aquisição da vacina. A Johnson & Johnson deu início aos de mais uma vacina contra a covid-19 no DF. Basta ter mais de 18 anos para se candidatar. Ao todo, 800 pessoas serão selecionadas

Hospitais - Segundo o governador Ibaneis Rocha, o DF atingiu a imunidade de rebanho e não há mais necessidade de manter uma quantidade grande de leitos de UTI. Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação dos 643 leitos destinados a pacientes com a doença é de 58,26%. No Hospital Santa Lúcia, alas de covid-19 começaram a ser desativadas devido à baixa demanda. No pico da pandemia, unidade chegou a ter 90 leitos de UTI ocupados. Hoje, apenas 20 são necessários para atendimento.