Seca: Umidade pode ficar abaixo dos 12% e temperatura chega a 35ºC no DF

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A semana começa com temperaturas elevadas e umidade baixa em todo o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a despedida de setembro e a chegada de outubro será marcada por muito calor e sol predominando. Nesta segunda-feira, a máxima pode chegar aos 35ºC.

Apesar da previsão de muito calor para o dia, a madrugada foi fria em algumas regiões. Em Águas Emendadas, em Planaltina, a temperatura mínima chegou aos 10,7ºC. Na região central de Brasília, a taxa foi de 17ºC.

O clima na capital permanece seco e sem previsão de chuva. O céu terá poucas nuvens no decorrer do dia. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 15%. Porém, há indícios de que o índice chegue aos 12% em algumas regiões ou, até mesmo, marque menos que isso. “Pode acontecer isso hoje. O tempo vai continuar bastante seco e é preciso redobrar a atenção com a saúde e o meio ambiente”, alertou o meteorologista Olívio Bahia.

Os índices marcados nos últimos dias deixou o DF em estado de alerta no último domingo (27/9). Com as taxas previstas para esta semana, o Inmet não descarta emitir novos alertas vermelhos no decorrer dos próximos dias. Com isso, o instituto, junto à Defesa Civil, recomenda que os brasiliense evitem fazer exercícios físicos nas horas mais quentes do dia, bebam bastante líquido, usem roupas leves e hidratantes para a pele.

Além disso, os cuidados com a natureza devem ser redobrados também. No período de seca, há registro de muitos focos de queimada. “É preciso orientar quanto a isso também. Evitar jogar bituca de cigarro em área verde, não jogar cigarro no lixo. São pequena atitudes que evitam esse tipo de situação”, destacou Olívio.