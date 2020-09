Família de saurês é resgatada na 403 Norte; assista a vídeo

CB Correio Braziliense

Moradores da 403 Norte acionaram a PMDF para regatar os bichinhos. - (crédito: PMDF/Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (28/9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou uma família de saruês foi na Quadra 403 da Asa Norte. A mãe estava bastante debilitada e foi conduzida ao Hospital Veterinário do Zoológico pelos policiais do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do DF (BPMA/DF).



Os militares atenderam a ocorrência por volta das 9h30. Os animais estavam entre os Blocos J e K. Os moradores, comovidos com a situação da família de saruês, entraram em contato com a PMDF e os policiais capturam os bichos a tempo de garantir a sobrevivência da mãe.

Cobras

Uma cobra conhecida como corn snake (cobra-do-milho) foi capturada neste sábado (26/9), nas proximidades da QNP 10 Conj. P, em Ceilândia. O animal, recolhido no meio da rua, aumentou a lista de 20 cobras capturadas, apenas no mês de setembro. Além disso, na última sexta-feira (25/9), uma falsa coral foi capturada, no Núcleo Rural Vargem Bonita (ParkWay). Os animais agitaram ainda mais as últimas 24 horas do serviço do BPMA.

Dez viaturas costumam circular pelo DF, na solução de ocorrências. Cerca de 60% dos casos, envolveram saruês; mas houve casos de pedido de captura de tartaruga, filhote de periquito, arara e até de um urubu impedido de voar, por causa de um ferimento.

Só este ano, 400 cobras foram capturadas. A destinação dos animais segue o seguinte protocolo: em boas condições, há análise e tendência à soltura, em local adequado; no caso de animais machucados, há sistemática de transporte para o zoológico.