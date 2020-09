Mega sorteia amanhã R$ 60 milhões

JL Jonathan Luiz*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Acertar as seis dezenas da Mega-Sena e tornar-se milionário é o sonho de muitos brasilienses.O próximo concurso (2304) vai sortear, amanhã, um prêmio acumulado em R$ 60 milhões. Os apostadores podem fazer uma fezinha até as 19h desta quarta-feira, nas lotéricas credenciadas ou pela internet, em www.loteriasonline.caixa.gov.br. O sorteio será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

No concurso anterior (2303), a sorte do prêmio máximo quase brilhou para quatro brasilienses. Eles deixaram de acertar uma dezena e levaram R$ 28.857,20, por acertarem a quina. Ao todo, 145 apostadores marcaram cinco dos seis números sorteados: 03, 07, 17, 20, 48, 50.

Tentando ganhar na Mega-Sena desde quando começaram os sorteios, em 1996, o servidor público Marco Antonio de Oliveira, 65 anos, morador do Guará, conta alguns prêmios que recebeu. “Eu já ganhei algumas vezes a quadra e a quina. Agora, tenho de treinar para ganhar a Mega”, brinca.Caso receba a bolada de R$ 60 milhões, ele comenta que ajudaria a família e viajaria.

A operadora de caixa Elaine Gomes, 38, moradora do Gama, tenta a sorte há 16 anos. “Sempre espero a Mega acumular e faço jogos simples, não costumo apostar alto. Faço uns dois joguinhos e também dou meus pitacos na quina, vou arriscando”, afirma.Ela vai tentar o prêmio de amanhã. Para isso, Elaine usa superstição para ganhar a bolada. “Gosto de jogar as datas de aniversário da minha mãe, dos meus filhos, do esposo, sempre as mesmas. Ainda não ganhei, mas estou esperando receber algum prêmio”, torce.

A probabilidade de um vencedor levar sozinho o prêmio com uma cartela simples é de uma em 50 milhões. Ao optar por um número a mais, as possibilidades ampliam-se, mas o preço do bilhete é de R$ 31,50. O valor da aposta máxima com 15 dezenas, é de R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances são de uma em 10 mil.

*Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura