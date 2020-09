Apostador do DF arrisca R$ 2, erra só um número e fatura R$ 11,8 mil na Quina

CB Correio Braziliense

Quase! Por um número, um apostador do Distrito Federal deixou de faturar R$ 676.327,45 na noite desta segunda-feira (28/9) na Quina. Ele acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 5377: 10-41-46-54-69. Como consolação, por ter acertado a quadra, vai levar um prêmio de R$ 11.843,52.



A Quina não teve acertador e o prêmio está acumulado para esta terça-feira (29/9). A expectativa da Caixa Econômica Federal para o concurso 5378 é um prêmio de R$ 1,4 milhão para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio está previsto para ocorrer a partir das 20h, no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica e no site de loterias da Caixa até as 19h desta terça .

O apostador do Distrito Federal que acertou a quadra fez um jogo simples de R$ 2, na Loteria Park Sorte, no ParkShopping. Outros 30 bilhetes feitos pelo país também acertaram quatro das cinco dezenas.

O terno teve 2.917 ganhadores. Cada um vai levar R$ 189,27. Já o duque saiu para 82.444 apostas. O prêmio é de R$ 3,68.