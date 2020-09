CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal lançou, nesta quarta-feira (23/9), uma nova loteria. A Super Sete terá o primeiro sorteio em 2 de outubro. As apostas já podem ser feitas e quem se interessar terá até as 14h do dia do sorteio para apostar. Os sorteios serão às segundas, quartas e sextas-feiras sempre às 15h.

Para jogar, o apostador precisa escolher, no mínimo, um número em cada uma das sete colunas disponíveis, e no máximo, três. O volante para apostas tem sete colunas numeradas de um a sete. Cada coluna tem 10 números que vão do zero ao nove.

Ganha quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem. Estão previstas cinco faixas de prêmios. Não tendo acertador, o prêmio acumula.

A aposta simples custa R$ 2,50 e pode ser feitas nas Casas Lotéricas e no site oficial das loterias. Também serão disponibilizadas os sistema "surpresinha", em que o sistema da Caixa que preenche os números.



O governo federal tinha autorizado a Caixa a lançar a nova modalidade em junho.