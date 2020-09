Ipês brancos começam a surgir nas ruas de Brasília; veja fotos

AR Alan Rios

(crédito: Luíza Pinheiro)

Embora a seca do Distrito Federal castigue os brasilienses entre o fim do inverno e o começo da primavera, um colorido natural toma conta da capital nesses períodos e faz brilhar os olhos dos moradores admirados. Os ipês fazem parte da identidade do DF e geram até debates que discutem qual a cor mais bonita. Neste final de setembro, é a vez dos brancos se exibirem.

Ipês brancos surgem após duas cores vibrantes, o roxo e o amarelo, e antecipam a chegada dos rosas, que encerram a temporada dessas árvores. Moradores da 110 Norte registraram a beleza das flores que deixam a vizinhança com outra roupagem. Também é possível encontrar esses ipês na 211 Norte, como mostram as fotos abaixo.

Há quem diga que são as flores brancas que anunciam a chegada da chuva, mas a relação não é tão simples assim e pode estar mais ligada a uma coincidência de “calendário”. As chuvas geralmente chegam de forma mais constante na segunda quinzena de outubro no DF.

Mas enquanto a seca castiga, resta admirar as cores e defender as preferidas. Os ipês brancos ganham em elegância e sofisticação, dizem alguns brasilienses. Outros moradores são mais críticos, reclamam da falta de cor forte, característica dos concorrentes, e chegam a chamar de “sem graça”.

A discussão não é motivo para briga, afinal, não precisamos escolher só um para nossas ruas. As quatro cores das flores marcantes dos ipês sempre vão surgir na capital durante a seca, cada uma respeitando o próprio tempo.