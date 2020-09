Preso acusado de esfaquear namorado da ex-companheira

DD Darcianne Diogo

Policiais da 2° Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam, nesta terça-feira (29/9), um homem acusado de tentar matar o namorado da ex-companheira. O caso ocorreu em 17 de maio, na Asa Norte.

Ao Correio, o delegado-chefe da 2° DP, João Guilherme, disse que o suspeito não aceitava o término do relacionamento com a mulher e teria começado a atormentá-la, ameaçando as pessoas que se aproximavam dela.

Em 17 de maio, o autor desferiu várias facadas contra o namorado da ex-companheira em via pública. "Após cometer o crime, ele se evadiu do DF e se escondeu na cidade de Pirapora (MG). Por meio de diligências policiais, a equipe da 2° DP, junto à polícia de Minas Gerais, localizou o paradeiro do homem e o prendemos", afirmou o investigador. Ele será transferido para a capital, para cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda.