Resumo do dia: veja as notícias sobre a pandemia no DF

A vacina russa pode vir a ser produzida no DF - (crédito: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Inovação - Estudantes e pesquisadores da UnB criaram um filtro de ventilação que pode ajudar a eliminar o coronavírus do ar. O equipamento é capaz de filtrar as moléculas do vírus presentes no ar e diminuir as chances de contágio, principalmente em ambientes hospitalares.

Vacina - A vacina russa Sputnik V, contra covid-19, pode vir a ser produzida em Brasília. Diretor de Negócios Internacionais da União Química, o ex-deputado Rogério Rosso trabalha diretamente em um acordo com a Rússia para a produção. O imunizante russo é o primeiro a ser registrado para uso amplo no mundo, mas falta de informações sobre pesquisas e testes realizados levantam dúvidas.

Hospitais - As unidades de saúde do DF têm baixo estoque de luvas e cinco processos licitatórios da Secretaria de Saúde estão em andamento para tentar solucionar problema e acelerar a compra do equipamento, essencial em tempos de pandemia.