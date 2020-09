Cruzeiro, Asa Norte e Samambaia ficarão sem luz nesta quarta; confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Algumas regiões do Cruzeiro, Asa Norte e Samambaia ficarão sem luz nesta quarta-feira (30/9). A Companhia Energética de Brasília (CEB) interromperá o fornecimento para realizar serviços de melhorias na rede elétrica. Confira os horários e as localidades.



No Cruzeiro Novo, a CEB fará a compactação de uma rede de alta tensão. Por segurança, será necessário cortar a energia de algumas quadras, entre as 9h e as 16h30. São elas: 101 (blocos A a C), 103 (blocos A e B), 201 (blocos A e B), 203 (blocos A, E e F), 301 (blocos A ao F), 303 (blocos B e C), 401 (blocos A e B), 403 (blocos B, E e F), 601 (blocos A e B), 611 (blocos A e B, além do posto de saúde), 711 (blocos A ao E) e 801 (Lote 1 – Paróquia Santa Terezinha).

A Asa Norte receberá as equipes da companhia para a poda de árvores. O desligamento ocorrerá entre as 8h e as 13h, na 704 Norte, e afetará temporariamente os blocos A e D.

Em Samambaia, no mesmo horário, os conjuntos 1 (lotes 1 a 14), 2 (lotes 1 a 14), 5 (lotes 1 a 19 e 21), 7 (lotes 1 a 23) e 8 (lotes pares de 6 a 20) da QR 325 e o Conjunto 1 da QR 327, nos lotes 1 e 3, além dos pares de 2 a 26 ficarão sem eletricidade.