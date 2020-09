Clima de deserto: DF tem umidade mais baixa do que cidades do Saara

AR Alan Rios

O estado de alerta exige cuidados como tomar água e evitar exercícios nos horários de maior calor - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

O brasiliense costuma brincar que a época de seca transforma o Distrito Federal em um deserto. Nesses meses de umidade baixa, se espalham nas redes sociais aquelas montagens que colocam o Congresso Nacional no meio de um campo de areia, com camelos e cactos ao redor. Mas o que pouca gente sabe é que até mesmo moradores de cidades do deserto do Saara teriam motivo para reclamar da seca do DF.

Nesta quarta-feira (30/9), por exemplo, a umidade relativa do ar na capital deve chegar aos 12%. Dias atrás, no domingo (27/9), ela chegou aos 10% e colocou a região em alerta vermelho. Os números são tão baixos que conseguem deixar o clima mais seco do que em locais no deserto, como Bir Lehlou, cidade no nordeste do Saara Ocidental, que registra hoje umidade em 14%.

Guelta Zemmur, pequena cidade marroquina do Saara Ocidental, fica com umidade em 20%, enquanto no Cairo, no Egito, a meteorologia marca 23%. A competição com o DF fica mais acirrada na Líbia. O distrito de Sabha, no sudoeste do deserto do Saara, empata com nossa capital, também com 12%. É importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que níveis inferiores a 30% já são considerados de alerta.

A comparação não quer dizer que o calor no Distrito Federal é maior, pois essas regiões convivem com temperaturas máximas que ultrapassam os 37ºC. Essa é a maior temperatura da história do DF, em 2017. Mas quando o assunto é seca, habitantes de regiões do Saara podem brincar que a umidade lá está tão baixa que parece que eles estão em Brasília, e não vai ser exagero.