DF terá mais um dia quente e seco; máxima será de 35ºC e umidade de 12%

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Os brasilienses vão enfrentar mais um dia seco e quente nesta quarta-feira (30/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima será de 35ºC. Embora a previsão seja essa, à tarde os termômetros marcar o tempo ainda mais quente. Apesar disso, meteorologistas antecipam que a taxa não deve alcançar a registrada na terça-feira (29/10), o dia mais quente do ano no Distrito Federal até agora.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 15%. A mais baixa deve ser registrada entre as 15h e 16h, período em que o dia fica mais quente. “Nessa época o clima não muda muito. É sempre seco e quente. Vamos acompanhando ao longo do dia se haverá evolução na temperatura máxima”, disse o meteorologista Mamedes Luiz Melo.

Com a umidade abaixo dos 20%, o DF continua em estado de alerta. Nos últimos dias, a Defesa Civil tem emitido avisos sobre os cuidados nesse período. Na terça-feira, às 11h31, o Inmet publicou mais um alerta por causa da seca. A umidade chegou a 12% na região do Gama e em 13% nas regiões de Águas Emendadas e Brazlândia.

Embora o DF esteja com temperaturas altas, o índice está longe de alcançar os maiores registros dos últimos 10 anos. O dia mais quente foi em 15 de outubro de 2017, em Águas Emendadas, com 37,3ºC.



Veja abaixo o ranking:

1º - 37,3 ºC - Águas Emendadas - 15/10/2017

2º- 37, 1 ºC - Águas Emendadas - 28/10/2008

3º - 37 ºC - Águas Emendadas - 22/10/2015

4º- 36.7 ºC - Gama - 15/10//2017

5º - 36.5 ºC - Gama - 18/10/2015

6º - 36.2 ºC -Águas Emendadas - 25/9/2015

7º - 36.2 ºC - Águas Emendadas - 21/9/2019

8º - 36.2 ºC - Gama - 20/10/2015

9º - 36.2 ºC - Águas emendadas - 18/10/2015