Torre de TV reabrirá para visitação nesta quinta-feira

SS Samara Schwingel

A Torre de TV será reaberta após ficar dois anos fechada para reforma - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A Torre de TV, um dos pontos turísticos de Brasília, reabrirá para visitação nesta quinta-feira (1/10). Após dois anos fechado para reformas, o local funcionará de quinta a domingo, das 12h às 18h, seguindo as medidas necessárias para evitar maior disseminação do novo coronavírus.

Localizada ao lado do ponto turístico, a Feira da Torre perdeu movimento com o fechamento do local. Agora, com a reabertura, feirantes esperam que mais pessoas se proponham a conhecer o comércio.

Lauri Teixeira, 59, vende artesanato no local há nove anos e afirma que o rendimento caiu muito com o fechamento da Torre. “Com a pandemia isso piorou demais”, diz.

No entanto, ele está otimista para os próximos meses. “As pessoas que vierem visitar a Torre podem descer para e conhecer a feira também”, considera.

Investimentos

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) investiu R$ 16,5 milhões na restauração do local. A pintura foi totalmente refeita e centenas de parafusos das vigas e peças metálicas foram trocados. Além da reforma no mirante, que agora contará com um bistrô, a feira da torre também passou por revitalização. Cerca de 4,5 mil metros quadrados de calçadas de concreto foram refeitos. Os elevadores e as escadas rolantes – apesar de desligados até a inauguração oficial – também foram recuperados e estão prontos para funcionar.

Projetado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e inaugurado em 1967, o espaço turístico passa a ser gerido pelo Banco de Brasília (BRB).