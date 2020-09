GDF prorroga campanha Vem Brincar Comigo até 7 de setembro

CC Caroline Cintra

(crédito: Caroline Cintra/CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) adiou até 7 de outubro a campanha Vem Brincar Comigo. A ação, idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha, e coordenada pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade e entregá-los no Dia das Crianças, em cada região administrativa.

A princípio, as doações deveriam ser feitas até esta quarta-feira (30/9), mas, com o apoio de todos os órgãos do GDF e da população, a secretária de Desenvolvimento Social decidiu estender o período de arrecadação. “Brincadeira de criança nesse governo é coisa séria. Através dos brinquedos, a criança tem capacidade de incentivar a imaginação, o mundo lúdico, a coordenação motora e o desenvolvimento social”, disse a primeira-dama.

Nesta quarta-feira, os órgãos do GDF estão indo até o Palácio do Buriti para entregar os brinquedos arrecadados em formato de drive thru. “Estou muito feliz com o resultados até o momento. Ainda não chegamos até o fim, mas a satisfação é saber que todos os órgãos do GDF abraçaram a campanha. É uma responsabilidade grande, servir o público em todos os sentidos”, afirmou Mayara Noronha.

As doações podem ser entregues em todas as administrações regionais e nos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF), além das entradas principal e o anexo do Palácio do Buriti, no Eixo Monumental.