Tribunal de Contas corrige GDF e licitação do Kartódromo continua suspensa

Projeto prevê a concessão de outorga do direito de exploração do Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, para obras de modernização - (crédito: Monique Renne/Especial para o CB - 1/06/2005 )

Depois de o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciar que a licitação para obras no Kartódromo Ayrton Senna "estavam liberadas" por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a corte emitiu uma nota de esclarecimento para retificar a informação. Na terça-feira (29/9), a Agência Brasília— canal oficial de notícias do governo local — divulgou que o certame teria continuidade após uma decisão dos conselheiros. No entanto, o processo de contratação da empresa estava suspenso desde 2018.

O que estava sob análise no TCDF er uma representação formulada pela Associação Guará Motor Clube, que entrou com um pedido de análise de possíveis irregularidades no edital de concorrência pública para outorga do direito de explorar o Kartódromo Ayrton Senna. Naquele ano, a então Secretaria de Projetos Estratégicos, atual Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), pediu a suspensão do processo licitatório por prazo indeterminado após os questionamentos

Posteriormente, ficou definido que a Secretaria de Esporte e Lazer levará o certame adiante, pelo fato de a Administração do Guará estar transferindo a gestão do Kartódromo à pasta. A decisão do TCDF, portanto, descontinuou o processo de 2018, por perda de objeto, devido ao fato de a licitação ter retornado à fase interna para passar por mudanças no edital.

No voto, o relator que analisou a representação, conselheiro Manoel Paulo de Andrade Neto, decidiu "sobrestar o exame de mérito da representação até o levantamento da suspensão da licitação". Os demais integrantes da corte seguiram-no unanimemente. A Secretaria de Esporte e Lazer vai avaliar o processo e deve publicar edital para nova licitação.

Nesta quarta-feira (30/9), após correção do TCDF por meio de nota de esclarecimento, a Sepe publicou uma errata, comunicando que "errou ao informar que o Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a continuidade do processo de licitação do Kartódromo Ayrton Senna". "A decisão do TCDF se baseou na notificação da Sepe de que o governo havia procedido mudanças no modelo de gestão do espaço. A secretaria informa também que ela própria suspendeu o processo quando detectou que teriam que ser feitos ajustes ao modelo do projeto", diz nota divulgada na Agência Brasília.