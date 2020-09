Kartódromo Ayrton Senna está liberado para obras de revitalização

CB Correio Braziliense

A concessão poderá durar 30 anos e ser prorrogada por mais cinco - (crédito: Monique Renne/Especial para o CB - 1/06/2005 )

A licitação para obras no Kartódromo Ayrton Senna teve autorização para continuar, após decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). O processo estava suspenso pela antiga Secretaria de Projetos Estratégicos desde 2018, para passar por ajustes na modelagem. O projeto prevê a reforma e a modernização do espaço por meio de uma concessão de obra pública com duração de 30 anos e possibilidade de prorrogação por mais cinco. O valor do contrato é de R$ 13,4 milhões.

A decisão do TCDF saiu na quarta-feira (23/9) e liberou a continuidade da licitação devido à perda de objeto, pois o certame anterior havia sido interrompido. O projeto será levado adiante pela Secretaria de Esporte e Lazer, incluindo o kartódromo, na região do Complexo Esportivo e de Lazer (Cave), ao lado da Feira do Guará; o Estádio Antônio Otoni Filho; o Ginásio de Esportes; e o Clube Vizinhança.

No caso da pista de corrida, a empresa vencedora terá de seguir todas as recomendações técnicas para homologar a licença da Confederação Brasileira de Automobilismo. Se tudo ocorrer como planejado, o kartódromo poderá receber competições regionais, nacionais e internacionais.

Com a continuidade do processo licitatório, a Secretaria de Esporte e Lazer vai definir nova data de publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O projeto passava por modificações na Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) desde o início do governo de Ibaneis Rocha (MDB), mas o tema estava em discussão desde 2016. O Cave esteve no centro de polêmicas devido a problemas relacionados à violência e ao funcionamento indevido de estabelecimentos comerciais.



A construção do Kartódromo Ayrton Senna ocorreu em 1974 e o local deu oportunidade para o surgimento de nomes do automobilismo, como o de Nelson Piquet. Ao menos outros 20 projetos de parcerias público-privadas estão sob avaliação do Governo do Distrito Federal (GDF). Veja o que está previsto entre as obras do projeto de reforma e modernização:



Oito áreas para lazer, entretenimento e alimentação no Pontal do Cave;

Um restaurante/bar nas dependências do kartódromo;

Quatro lojas para comercialização de produtos e serviços voltados à prática do kartismo;

Quatro oficinas especializadas na preparação de motores e karts para competições.