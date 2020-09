Calorão: setembro de 2019 registrou temperaturas mais altas em relação a 2020

AC Ana Clara Avendaño*

Setembro de 2020 foi, sem dúvidas, um mês de muito calor no Distrito Federal. No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias quentes deste ano não superaram as temperaturas do mesmo período em 2019. Em 21 de setembro do último ano, os termômetros atingiram a máxima de 36.2 ºC, ocupando a 7ª posição no de ranking dos dias mais quentes registrados na capital.

Em 2002, o DF registrou o dia mais quente do ano na última terça-feira (29/9). No Gama, a temperatura chegou a 35.6°C durante a tarde, ultrapassando os 35.5ºC registrados em 19 de setembro.

Em setembro de 2019, ainda, houveram mais dois dias com máximas mais elevadas quando comparadas à 2020. A temperatura alcançou a marca de 35.9 ºC no dia 20, o mesmo registrado no dia seguinte, no Paranoá.

Previsão

O início de outubro manterá as altas temperaturas de setembro. Nesta quinta-feira (1º/10), o céu ficará claro com uma névoa seca, a máxima pode chegar a 34 ºC e a mínima a 19 ºC. A umidade relativa do ar varia entre 62% a 20%. O alerta laranja segue em vigor até sexta-feira (2/10). O aviso adverte sobre o risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Essas características são consequências de uma massa de ar seco e quente que paira sobre a região Centro-Oeste. Para se proteger dos impactos do tempo seco, a Defesa Civil do DF orienta a constante ingestão de água, evitar a exposição solar nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umidificar o ambiente. Além disso, as atividades físicas não são recomendadas nos períodos de sol forte.

Temperaturas mais altas registrada nos últimos 10 anos no DF:

1º - 37.3ºC - Águas Emendadas - 15/10/2017

2º - 37.1ºC - Águas Emendadas - 28/10/2008

3º - 37ºC - Águas Emendadas - 22/10/2015

4º - 36.7ºC - Gama - 15/10/2017

5º - 36.5ºC - Gama - 18/10/2015

6º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 25/9/2015

7º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 21/9/2019

8º - 36.2ºC - Gama - 20/10/2015

9º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 18/10/2015