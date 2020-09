Dia mais quente de 2020 ainda está distante de recorde histórico do DF

AC Ana Clara Avendaño*

Seca em Brasilia. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, mais uma vez, a temperatura mais alta do ano. Os termômetros da capital chegaram a marcar 35,6ºC no Gama. Apesar do calor, esta terça-feira (29/9) não entra para o ranking das maiores temperaturas já registradas no DF.



O dia mais quente dos últimos 10 anos da capital ocorreu em 15 de outubro de 2017, quando a máxima atingiu 37,3ºC em Águas Emendadas e, 37,1ºC nove anos antes, em 28 de outubro de 2008. Em 2015, os brasilienses sentiram na pele os efeitos da marca de 37ºC em 22 de outubro.

Esta quarta-feira (30/9), será de calor e sem previsão de chuva. A temperatura variará de 18ºC a 34º C e a umidade relativa do ar, de 15% a 55%. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olívio Bahia, o alerta será laranja. O aviso adverte sobre o risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Umidade

O Inmet publicou, às 11h31, mais um alerta vermelho por causa da baixa umidade relativa do ar, que chegou a atingir 11%. Esta advertência representa grande risco de incêndios florestais e à saúde, causando doenças pulmonares e dores de cabeça, por exemplo.

Essas características são consequências de uma massa de ar seco e quente que paira sobre a região Centro-Oeste. Para se proteger dos impactos do tempo seco, a Defesa Civil do DF orienta a constante ingestão de água, evitar a exposição solar nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umidificar o ambiente. Além disso, as atividades físicas não são recomendadas nos períodos de sol forte.

Ranking de temperaturas mais altas registrada nos últimos 10 anos no DF:

1º - 37,3 ºC - Águas Emendadas - 15/10/2017

2º- 37, 1 ºC - Águas Emendadas - 28/10/2008

3º - 37 ºC - Águas Emendadas - 22/10/2015

4º- 36.7 ºC - Gama - 15/10//2017

5º - 36.5 ºC - Gama - 18/10/2015

6º - 36.2 ºC -Águas Emendadas - 25/9/2015

7º - 36.2 ºC - Águas Emendadas - 21/9/2019

8º - 36.2 ºC - Gama - 20/10/2015

9º - 36.2 ºC - Águas emendadas - 18/10/2015



