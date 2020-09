Entenda por que está fazendo tanto calor em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (28/9), temperatura máxima de 34,8°C e umidade relativa do ar de 12%. A Defesa Civil chegou a emitir estado de alerta. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana deve continuar assim: temperaturas elevadas e baixa umidade.

Isso ocorre devido a uma massa de ar seco e quente que paira sobre a região Centro-Oeste. De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, o Distrito Federal está bem abaixo do centro da massa, que só deve se deslocar, acarretando na mudança de temporada, a partir de 10 de outubro.

"Ela tem essa característica seca e quente que proporciona temperaturas elevadas e baixa umidade, sem previsão de chuva. O retorno da chuva está previsto a partir da segunda quinzena de outubro. Enquanto isso, a gente ainda está na fase de transição do inverno para a primavera", explica a especialista.

A previsão para esta terça-feira (29/9) é de máxima de 34ºC e, durante a semana, de 33ºC. No decorrer dos próximos dias, a umidade mínima deve se manter entre 15% e 20%, enquanto a máxima ficará em torno de 60% a 70%. O céu deve permanecer com poucas nuvens e ventos serão fracos e moderados.