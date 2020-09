Veja os horários de funcionamento da Torre de TV a partir desta quinta

SS Samara Schwingel

(crédito: MINERVINO JUNIOR )

Em cerimônia oficial, o governador Ibaneis Rocha (MDB) reabriu a Torre de TV, fechada há dois anos para reformas. A partir desta quinta-feira (1º/10), visitantes poderão voltar a frequentar o mezanino e a admirar a vista no mirante do monumento cravado no coração da capital federal.

Sob nova gestão do Banco de Brasília (BRB), o ponto turístico contará com novo espaço de socialização no mezanino e outras melhorias na estrutura. Durante o evento no fim da tarde desta quarta-feira (30/9), o governador afirmou que a revitalização da estrutura é um ato simbólico para todos os brasilienses. “Mostra como nós cuidamos do patrimônio da capital federal e como esperamos que cuidem do resto do país”, disse.

Para o emebedista, as obras vão auxiliar o desenvolvimento econômico e social da cidade. “Como pessoa que nasceu e viveu em Brasília, ver toda a Torre aberta e funcionando é muito gratificante. É uma honra poder devolver isso à nossa cidade”, afirmou. “Tivemos o cuidado de também cuidar da Feira da Torre para que os visitantes de Brasília possam vir e desfrutar de tudo que o espaço tem a oferecer”, disse.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirmou que o objetivo da parceria com o governo local era reavivar o monumento. “O gesto de entrega é de amor a Brasília e de respeito para com a população desta cidade. Além disso, é uma demonstração de carinho para com a própria Torr, que ficou maltratada por tanto tempo”, explicou.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) investiu R$ 16,5 milhões na restauração do local. A pintura foi totalmente refeita e centenas de parafusos das vigas e peças metálicas foram trocados. Além da reforma no mirante, que agora contará com um bistrô, a Feira da Torre também passou por revitalização. Cerca de 4,5 mil metros quadrados de calçadas de concreto foram refeitos. Os elevadores e as escadas rolantes – apesar de desligados até a inauguração oficial – também foram recuperados e estão prontos para funcionar.

História do monumento

A Torre de TV de Brasília é a segunda estrutura mais alta do Brasil, com 230 metros de altura. Projetada pelo arquiteto e urbanista Lucio Costa, foi inaugurada em 1967, para receber antenas de emissoras de rádio e TV.

O mezanino reformado fica no primeiro pisos, com espaço em 360º e painel de azulejos de Athos Bulcã. Já o mirante fica a 75 metros do chão e permite vista panorâmica das Aaas Sul e Norte e do Eixo Monumental. A fonte luminosa e a Feira da Torre completam o complexo turístico.

Horários de funcionamento

Mezanino — de quinta-feira a sábado. Primeira sessão de visitação, das 18h às 21h. Segunda sessão, das 21h30 à 0h30. Reserva pelo site www.hiddenbrasil.com.br — R$ 20 por pessoa (lounges para duas, quatro e seis pessoas).



Mirante — de quinta-feira a domingo (fechado de segunda a quarta), das 12h às 18h. Última entrada para visitação 17h45, e tempo de permanência de 10 minutos. Entrada gratuita.



Fonte — todos os dias. Durante a semana, das 18h à 0h; e fim de semana, das 12h à 0h. A projeção de vídeo na tela de água ocorre às 19h e às 22h. De graça.