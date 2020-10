Centros olímpicos e paralímpicos devem ser reabertos na próxima semana

TS Tainá Seixas

A secretária do Esporte e do Lazer do Distrito Federal, Celina Leão, informou ao Correio, nesta quinta-feira (1º/10), que os Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) devem ser reabertos na próxima semana, após ficarem fechados por mais de seis meses devido à pandemia de covid-19.

A pasta avalia os protocolos de segurança que os COPs deverão seguir, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal. "Acredito que a atividade física é uma aliada no combate à covid-19. Estamos querendo proporcionar saúde às pessoas", avalia a secretária, Celina Leão.

Os COPs de Gama, Santa Maria e Planaltina não retornarão neste primeiro momento, uma vez que estão com contratos vencidos. Um chamamento para novas licitações de execução de projetos de gestão pedagógicas para estes centros foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal nesta quinta-feira 1º/10).

De acordo com Mariana Borges, superintendente executiva da Fundação Assis Chateubriand, que coordena a gestão pedagógica dos COPs de Ceilândia (Parque da Vaquejada e Setor O), Estrutural, Riacho Fundo I, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho, em um primeiro momento, crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiência não devem retornar às atividades.

Segurança

A Secretaria de Esporte e Lazer começou a se preparar para esta retomada há três meses. Mas, assim como a retomada das aulas presenciais na rede pública foi adiada devido à curva de infecção pelo coronavírus no DF, a secretaria também precisou postergar os planos.

Professores e equipe pedagógicas das unidades passaram por treinamento virtual com conteúdo referente à covid-19. Neste período, algumas COPs passam por manutenção e aprimoramento da estrutura administrativa. Segundo a pasta, as unidades devem estar em melhores condições de uso para a população quando tiverem suas portas reabertas.