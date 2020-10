Ibaneis envia projeto de regularização da Vargem Bonita à CLDF

CB Correio Braziliense

O governador fez o anúncio durante inauguração de obra em Vargem Bonita - (crédito: Caroline Cintra CB/D.A Press)

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou um projeto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) de regularização de Vargem Bonita. O anúncio foi feito durante inauguração da obra de revitalização do Canal de Irrigação da cidade, na manhã desta sexta-feira (2/10).

Durante a solenidade, o chefe do executivo local disse acreditar que a resposta dos deputados distritais, quanto ao processo, saia rápido. “Com a sensibilidade que eles têm, o projeto será aprovado e vamos voltar aqui para entregar os termos de concessão para as famílias”, disse Ibaneis.

Além disso, o governador anunciou um projeto de asfaltamento no caminho das escolas das áreas rurais do Distrito Federal, para que as crianças tenham mais facilidade de acesso para estudar. “As crianças caminham na poeira. Morei no interior do Piauí e sei da realidade de abandono. Temos muitos projetos para a área rural”, afirmou.

O projeto se chama Caminho das Escolas e já tem R$ 15 milhões destinados para o asfaltamento dos trechos.

