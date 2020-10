Brasilienses admiram Lua cheia na noite desta sexta; veja fotos

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Olhos brilhantes e atentos: assim as pessoas esperavam pelo nascer da Lua cheia, no Pontão do Lago Sul. A face mais reluzente do nosso único satélite natural agraciou os brasilienses por volta das 18h55 desta sexta-feira (2/10).



A Lua cheia deve durar até sábado (3/10), quando começa a transição para a fase minguante. O funcionário público Jenilson Batista, 66, e a professora Cristiane Dantas, 49, resolveram ir até o Pontão só para admirar a lua. O casal namora há 4 anos e vê na natureza uma forma de estreitar os laços. "É a Lua do amor, da paixão. Sempre quando ela nasce, damos um beijo para selar nossa união", disse o funcionário.

Por outro lado, a paisagem do Pontão também colabora para deixar a Lua mais bonita, segundo a professora. "O lago é muito bonito. Aqui, é um lugar o limpo, não tem prédios e tem o reflexo da água", admira.

O casal Ana Aguiar, 50, e Américo Júnior Aguiar, 50, forrou uma toalha no gramado do Pontão e abriu um vinho branco para prestigiar o céu, principalmente a Lua. "Meu marido falou para virmos. Na verdade, íamos para o Iate Clube acompanhar o nascer lá, mas decidimos vir para cá. Gosto de tudo que remete natureza, seja a Lua, Sol, céu", destacou Ana.

Fases

As fases da Lua referem-se a variação da posição em relação à Terra e ao Sol. O ciclo completo, denominado lunação, para o satélite dar um giro completo na Terra leva pouco mais de 29 dias. Assim, durante o mês, tem-se, a cada sete a oito dias, diferentes fases da Lua.