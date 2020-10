Metrô segue em manutenção 24h após o rompimento dos cabos de energia

SP Sarah Peres

(crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Servidores da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) ainda trabalham para concluir os reparos dos cabos de energia que alimentam o Metrô. Na manhã de sexta-feira (2/10), o rompimento dos fios de energia deixou as viagens mais lentas, prejudicando os usuários do transporte público.

Segundo nota oficial divulgada pelo Metrô na manhã deste sábado (3/10), como o número de trens é reduzido no fim de semana (são 12 trens para realização das viagens nos sentidos Ceilândia, Samambaia e Central) , a população não será afetada durante a manutenção. O Metrô não deu previsão de quando o problema será corrigido.

Tudo começou na manhã de sexta (2/10), quando os cabos de energia entre uma das subestações da Companhia Energética de Brasília (CEB) e o Metrô se partiram. Por causa disso, o número de trens em circulação caiu pela metade: de 24 para 12.