DF bate novo recorde de calor e 2020 entra no ranking dos anos mais quentes

TU Thais Umbelino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fim de semana na capital federal se mantém quente e, neste domingo (4/10), houve novo recorde de temperatura do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia a temperatura máxima chegou a 36,7ºC em Águas Emendadas, em Planaltina. O clima também esquentou no Gama, com registro de 36,6ºC e no Plano Piloto, a temperatura foi de 35,1º C.

O registro em Águas Emendadas entra para o ranking das temperaturas mais altas registrada nos últimos 10 anos no DF, e empata com o quarto lugar, onde a temperatura no Gama atingiu o mesmo número em 15 de outubro de 2017.

A umidade relativa do ar também foi baixa, com mínima registrada em 9%. A marca mantém a capital em estado de alerta vermelho. O aviso adverte sobre o risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.



Durante o período a Defesa Civil recomenda a ingestão de bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, uso de hidratante para pele e umidificação do ambiente, além de evitar a ingestão de bebidas diuréticas (café e álcool)



Previsão



A previsão é de que fique ainda mais quente nos próximos dias, de acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo. “A tendência para semana que vem é que a temperatura aumente ainda mais", explicou. De acordo com ele, a causa do clima mais quente é uma onda de calor na região. “Trata-se de uma bolha de ar quente”, acrescentou Mamedes. Outro motivo é a falta de chuva na capital federal. A última precipitação foi registrada há mais de 10 dias. "A expectativa é de que as precipitações ocorram lá para 10 de outubro”, acrescentou o meteorologista.



Temperaturas mais altas registrada nos últimos 10 anos no DF:

1º - 37.3ºC - Águas Emendadas - 15/10/2017

2º - 37.1ºC - Águas Emendadas - 28/10/2008

3º - 37ºC - Águas Emendadas - 22/10/2015

4º - 36.7ºC - Gama - 15/10/2017

5º - 36.5ºC - Gama - 18/10/2015

6º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 25/9/2015

7º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 21/9/2019

8º - 36.2ºC - Gama - 20/10/2015

9º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 18/10/2015