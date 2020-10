Semana começa quente no DF; máxima pode chegar a 36ºC

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Após registrar o dia mais quente do ano, esta semana começa quente no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (5/10), a temperatura deve variar entre 17°C e 36°C, atingindo a máxima durante a tarde.

Ainda segundo o instituto, a capital federal também deve continuar com umidade baixa. O índice deve ficar entre 50% e 15%. Caso a taxa fique abaixo de 30%, a cidade pode entrar em estado de alerta. Neste caso, a Defesa Civil recomenda a ingestão de bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, uso de hidratante para pele e umidificação do ambiente, além de evitar a ingestão de bebidas diuréticas (café e bebidas alcoólicas, por exemplo).

De acordo com o meteorologista Mamede Luiz Melo, ainda não há como definir uma data certa para as próximas chuvas. "A previsão inicial é que o calor se mantenha até o fim de semana, mas isso pode mudar com o passar dos dias", diz.

Recordes

No último domingo (4/10), o DF registrou 36,7ºC em Águas Emendadas, em Planaltina, chegando ao dia mais quente do ano. Assim, 2020 entrou para o ranking dos anos mais quentes da capital federal.

Temperaturas mais altas registrada nos últimos 10 anos no DF:

1º - 37.3ºC - Águas Emendadas - 15/10/2017

2º - 37.1ºC - Águas Emendadas - 28/10/2008

3º - 37ºC - Águas Emendadas - 22/10/2015

4º - 36.7ºC - Gama - 15/10/2017

5º - 36.5ºC - Gama - 18/10/2015

6º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 25/9/2015

7º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 21/9/2019

8º - 36.2ºC - Gama - 20/10/2015

9º - 36.2ºC - Águas Emendadas - 18/10/2015