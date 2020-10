Metrô volta a operar normalmente no DF nesta segunda-feira

SS Samara Schwingel

(crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Após três dias operando com a frota reduzida, devido a um rompimento de fios de energia, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) voltou a funcionar normalmente. De acordo com a companhia, nesta segunda-feira (5/10), os 24 trens estarão rodando nos horários de pico.

Desde a última sexta-feira (2/10), quando os cabos de energia entre uma das subestações da Companhia Energética de Brasília (CEB) e o Metrô se partiram, apenas 12 dos 24 trens estavam disponíveis.

A redução se manteve durante o fim de semana, enquanto técnicos trabalhavam na manutenção dos cabos que se romperam.