Calor com humor: altas temperaturas são inspiração para memes

CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

Outubro segue quente e seco no Distrito Federal. No último domingo (4/10), a temperatura atingiu 36,7ºC em Águas Emendadas, em Planaltina, marcando o dia mais quente do ano. Para aguentar a situação com bom humor, os brasileiros criaram uma série de memes sobre as altas temperaturas.

Nesta segunda-feira (5/10), os termômetros marcaram 34,6ºC na região do Gama e 33,3ºC no Plano Piloto. O menor índice de umidade relativa do ar registrado foi de 14%, a cidade entrou novamente em estado de alerta. Neste caso, a Defesa Civil recomenda a ingestão de bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, uso de hidratante para pele e umidificação do ambiente, além de evitar a ingestão de bebidas diuréticas (café e bebidas alcoólicas, por exemplo).

Para encarar os dias de calor intenso de uma forma mais leve, o Correio preparou uma seleção de memes para você se divertir, confira:

"Brasília sofre com forte onda de calor".

Eu: pic.twitter.com/zTBcWdIUpU — DF da Deprê (@DFDaDepre) September 30, 2020

Enquanto isso em Brasilia

Tô tipo assim: pic.twitter.com/vwsXCHYDR9 — Ceilândia MuitaTreta (@ceimuitatreta) October 3, 2020

Nem os bichinhos tem sossego no calor do DF:





As Chuvas que ocorreram em 21 de setembro trouxeram poucos dias de alívio para capital federal:

ninguém nunca me iludiu tanto quanto aquela chuva semana passada, Brasilia voltou pegar fogo. — Taguatinga Depressão (@taguayork) September 27, 2020

A verdade é q todo mundo virou a vizinha pelada em Brasilia, impossível andar de roupa. — Taguatinga Depressão (@taguayork) September 21, 2020

anoiteceu mas não se esqueça pic.twitter.com/otmkrfS0pi — DOUGRAS (@dougraz) October 1, 2020

nesse calor eu queria ta assim com a pessoa q'eu gosto pic.twitter.com/85PRQJCCXC — takaki '') (@vxtakaki) September 20, 2020

O ar de Brasilia está insuportável, vc liga o ventilador e parece que seu quarto vira uma air frayer — Taguatinga Depressão (@taguayork) October 3, 2020