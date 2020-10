Sob o Sol escaldante do DF  

CC Caroline Cintra

Suportar o calor de dentro de casa, usando roupas leves e com o ventilador ligado na potência máxima já não tem sido fácil para os brasilienses. Imagina trabalhar debaixo do Sol escaldante do Distrito Federal, com temperatura máxima acima dos 36ºC e a umidade relativa do ar abaixo dos 15%? No último fim de semana, o DF registrou o dia mais quente do ano, com 36,7ºC. Ontem, a máxima chegou a 34.7ºC e a umidade relativa do ar variou entre 40% e 10%. Entre quinta e sexta-feira, os termômetros podem atingir a marca de 40ºC.

Assim tem sido a difícil rotina de quem precisa exercer a profissão ao ar livre. Hidratação, uso de protetor solar, alimentação balanceada, entre outros, são cuidados que devem ser redobrados para quem trabalha nas ruas, a céu aberto. Estar exposto dessa forma é bastante prejudicial à saúde. Os riscos vão de desidratação a câncer de pele. Por isso, especialistas ressaltam a importância de redobrar a atenção na seca.

O dermatologista Erasmo Tokarski explica que nesse período as pessoas têm tendência a desenvolver algumas doenças de pele, principalmente causadas pelo ressecamento. “Para quem trabalha ao ar livre, os cuidados têm de ser no sentido de usar chapéu, e, sempre que possível, usar roupa de manga cumprida, que é o que os garis normalmente fazem para se proteger, tanto do calor quanto da perda de líquido. Tomar muita água é importante, além de utilizar o filtro solar”, orientou o especialista.

Algumas doenças da pele, no entanto, podem aparecer a longo prazo. “Raramente, você vai ter um dano no dia seguinte, a não ser que seja uma queimadura ou coisa assim. Do contrário, esse dano celular vai demorar alguns anos para aparecer e as pessoas não cuidam muito, porque não estão vendo naquele momento”, ressaltou o dermatologista. Caso apareça algum sinal inusitado na pele, a indicação é procurar um profissional e nunca se automedicar.

Outra forma de se cuidar neste período é manter uma alimentação balanceada. A nutricionista Camila Pedrosa destacou que a maior parte da composição corporal é água, por isso, hidratar-se é fundamental em todos os períodos. Ela explicou que o líquido é insubstituível e a troca por suco, mesmo que natural, não é tão saudável. “Eles são adoçados. Assim, ingerimos maior quantidade de açúcar, o que pode gerar outros problemas”, disse. Alimentos gordurosos e pesados devem dar lugar às frutas, verduras e legumes. O ideal é que um adulto coma de três a cinco frutas por dia e adicione salada ao almoço e ao jantar.



Cuidados

Enquanto está em casa, no Riacho Fundo, o autônomo Eduardo Souza, 40 anos, consegue manter uma alimentação saudável. Na rua, porém, onde trabalha vendendo água, nem sempre é possível. O cardápio balanceado é substituído por uma marmita que ele compra no Setor Comercial Sul (SCS). “Em casa, o alimento é mais leve. Nesse período, para a gente que trabalha vendendo água, os negócios estão bons. Mas, em relação à pele, tem de se cuidar”, lembra. Para se proteger, o autônomo usa bastante protetor solar e toma quatro litros de água por dia. “Trabalho das 8h às 17h. Nem mesmo no horário mais quente deixo de ficar aqui, porque é quandomais vendo”, contou.

O autônomo Francisco Izido, 66, sai de casa, em Santa Maria, às 6h para auxiliar na compra e venda de ouro no Setor de Diversões Sul (SDS). O calor já o castiga logo cedo, dentro do ônibus, no caminho ao trabalho. “Fico meio tonto, mas, se não trabalhar, a gente passa fome. É por necessidade, se não fosse, eu estava em casa”, declarou. Para se proteger dos raios solares, ele usa um guarda-chuva, passa protetor solar e hidrata-se com muita água.

