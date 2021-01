Covid-19: Idosa de 103 anos recebe primeira dose da vacina

CM Cibele Moreira

A chegada da vacina foi motivo de festa no Instituto Bezerra de Menezes - (crédito: Imagem cedida ao Correio )

A imunização contra a covid-19 chegou para a idosa mais velha residente do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em Sobradinho. Francisca Alves Xavier, de 103 anos, recebeu a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac nesta sexta-feira (22/1). Além dela, outras 109 pessoas — entre acolhidos e cuidadores — foram vacinados.

Para a cuidadora Ana Cláudia Matos Sousa de Paula, 42, a chegada da vacina foi motivo de festa para todos os acolhidos. Durante o ano passado, a instituição passou por um surto da doença que vitimou seis idosos. Dos 70 acolhidos que viviam no asilo antes da pandemia, 30 foram contaminados e 15 cuidadores testaram positivos para a covid-19.

"Foi um período muito tenso e triste. A gente sabe que um dia eles vão partir, mas não dessa forma. Foi desesperador", conta Ana Cláudia. Para ela, a imunização é uma forma de garantir a saúde dos idosos acolhidos. No entanto, a liberação para visitas e a flexibilização para as tradicionais saídas à Feira da Lua será analisad com muita calma. "Vamos estudar o cenário mais seguro para eles", destaca.

Após o susto com as contaminações, as medidas de segurança foram reforçadas dentro da instituição. A entrada de visitantes foi suspensa, e os cuidadores têm que seguir protocolos rigorosos como a limpeza dos sapatos logo na porta de entrada, a higienização das mãos e aferição de temperatura. Todos os cuidadores tomam um banho assim que chega no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes antes de entrar em contato com os idosos. Os uniformes são lavados no local, para evitar a contaminação externa.

Os idosos e cuidadores que foram vacinados receberão a segunda dose da CoronaVac em 14 dias. De acordo com a Secretaria de Saúde, entre terça e quinta-feira, 16 das 28 unidades de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência do Distrito Federal receberam a primeira dose da vacina.