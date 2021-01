Confira horários e locais em que food trucks podem funcionar no Itapoã

CB Correio Braziliense

Saiba quais são as novas regras de funcionamento de food trucks no Paranoá

Uma ordem de serviço, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (25/1), indica os locais, os dias e os horários para a comercialização de alimentos em food trucks nas áreas públicas do Itapoã. O documento também traz a quantidade de veículos autorizados a ocupar cada espaço. Quanto à realização de eventos, devidamente permitidos, não poderão ser instalados os equipamentos, exceto em casos específicos determinados pelo administrador regional.

No estacionamento em frente ao Fórum, na Avenida Brasil, o número máximo de três food trucks funcionarão de segunda-feira a domingo, das 15h às 23h. No parqueamento da Rua Larga, Qd 47/49 Del Lago, próximo à Igreja Universal, os equipamentos poderão utilizar o local de de quinta-feira a domingo, entre 17h e 22h, com capacidade máxima de dois food trucks. A comercialização no estacionamento da Quadra Coberta, Quadra 61- Del Lago, ocorrerá de quinta-feira à domingo, das 15h às 23h, com a quantidade máxima de três food trucks.

Na Quadra 2, nos Conjuntos J, I e Z, dois food trucks estão autorizados a operar de quinta-feira a domingo, entre 17h e 23h. No Conjunto G, os veículos poderão vender comida nos mesmos dias, das 17h e 22h.