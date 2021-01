Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Após visita à fábrica da vacina, Ibaneis disse que não vai reservar doses para o DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Vacina - O plano de imunização do DF para vacinas de Oxford vai contar com mais 41,5 mil imunizantes AstraZeneca/Oxford que chegaram neste domingo a Brasília. Também nesta segunda, o MPDFT visitou hospitais para acompanhar supostas irregularidades na campanha de imunização. Em visita à fábrica da Sputnik V, o governador Ibaneis Rocha disse que seguirá plano nacional de vacinação e que não reservará doses do imunizante russo produzido no DF. A CLDF criou uma central de denúncias para fura-filas da vacina: as denúncias podem ser enviadas para o número de WhatsApp.





Sistema prisional - Os interrogatórios de presos serão feitos nos presídios durante a pandemia e as escoltas policiais de custodiados até uma delegacia estão proibidas enquanto durar a crise sanitária causada pela pandemia da covid-19.



Testes - O Lacen processou mais de 166 mil testes RT-PCR em 2020. O teste para detecção da covid-19 está disponível em todas as unidades básicas de saúde do DF, mas resultado só pode ser obtido no laboratório do GDF, por conta da necessidade de equipamentos específicos.



Máscaras - O MPDFT enviou um ofício às polícias Militar e Civil sugerindo que fiscalizem o uso de máscaras no DF.

Casos - O DF registrou mais de 1 mil casos e 14 novas mortes por covid-19 nesta segunda. Segundo a Secretaria de Saúde, 1.148 diagnósticos foram notificados nas últimas 24 horas, totalizando 271.319 casos confirmados.