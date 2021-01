Covid-19: comissão da CLDF supervisiona vacinação no Hospital de Base

CB Correio Braziliense

Até segunda (25/1), 959 dos 4.450 colaboradores do HB haviam sido imunizados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A vacinação no Hospital de Base (HB) está regular e em consonância com a ordem de prioridade definida pelo Plano Nacional de Imunização (PIN) do Ministério da Saúde. Foi o que constatou o vice-presidente da Comissão Especial de Vacinação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o deputado Jorge Vianna, após inspecionar o processo de vacinação dos colaboradores do HB, uma das unidades administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).



O parlamentar participou, nesta segunda-feira (25/1), da reunião do Gabinete de Crise da Covid-19 do Hospital de Base. Vianna teve acesso a todos os dados referentes ao processo de vacinação dos servidores da unidade, que começou na última quarta-feira (20/1).



O Iges-DF iniciou a vacinação contra a covid-19 na terça-feira (19/1) pelo Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. Na quarta (20/1), além do Hospital de Base, foi a vez das outras cinco UPAs administradas pelo instituto começarem o processo de imunização.



Imunização

Na manhã desta segunda (25/1), o sistema de controle de vacinação mostrava que haviam sido imunizados 959 dos 4.450 colaboradores do HB.



O número de vacinados representa 82% das 1.160 vacinas que a unidade recebeu na semana passada. Corresponde também a 21,5% do total de colaboradores do Hospital de Base. Assim, 3.491 profissionais ainda aguardam a imunização, pela ordem de prioridade e conforme novas doses forem chegando à instituição.



A vacinação contra a covid-19 começou no Hospital de Base na última quarta-feira (20/1) e atendeu somente profissionais que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus, entre eles médicos, enfermeiros e agentes de limpeza, higiene e segurança.



Mesmo sendo contemplados pelos planos de vacinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, por serem profissionais de saúde, os gestores administrativos do Hospital de Base ficaram excluídos do grupo prioritário nessa primeira fase da vacinação. Também não estavam incluídos neste momento, devido ao quantitativo insuficiente de doses, os trabalhadores da saúde que se encontram em afastamento legal ou em teletrabalho em domicílio, mesmo que lotados nos setores priorizados.



Novas doses

Um lote com 41,5 mil vacinas chegou ao Distrito Federal neste domingo (24/1). As doses são da fabricante AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Elas estão acondicionadas nas câmeras da Rede de Frio da Secretaria de Saúde. Nesta segunda (25/1), o GDF ampliou o plano de imunização e passou a incluir todos os profissionais de saúde das redes pública e privada. “Estaremos ampliando o público beneficiado para todos os profissionais de saúde da rede pública, sem distinção de categorias, e para os profissionais que atuam nos hospitais da rede privada”, disse o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Segundo a pasta, os servidores públicos receberão as doses nas unidades na Região de Saúde onde atuam, e os trabalhadores da rede privada seguem sendo vacinados nos estabelecimentos onde prestam serviço. Uma nova remessa com 150 mil doses da CoronaVac permitirá ao GDF ampliar a vacinação também para os idosos acima de 80 anos.