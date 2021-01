Homem de 38 anos morre ao ser esfaqueado no Setor Comercial Sul

DD Darcianne Diogo

O homem foi levado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um homem de 38 anos morreu após ser esfaqueado em frente às Lojas Americanas da Quadra 5 do Setor Comercial Sul (SCS), no começo da tarde desta terça-feira (26/1). Fabiano Batista Ribeiro vivia em situação de rua, segundo informou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil do DF (PCDF).

Seis militares do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBM-DF) atenderam à ocorrência. Ao chegar no local, a equipe constatou que a vítima apresentava perfurações na região do tórax. Os bombeiros transferiram Fabiano ao Hospital de Base, mas o quadro de saúde do homem se agravou e ele sofreu uma parada cardiopulmonar e não resistindo aos ferimentos.



O suposto autor do crime também foi atendido no Base com algumas escoriações no corpo e, em seguida, preso pela PMDF e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Procurada pela reportagem, a PCDF informou que a vítima e o autor iniciaram uma discussão no Setor Comercial Sul. Durante a briga, o suspeito desferiu uma facada em Fabiano, atingindo o peito, próximo ao coração.