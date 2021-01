Regiões do DF recebem ações para redução de homicídios

CB Correio Braziliense

Estabelecimentos também foram fiscalizados durante as ações - (crédito: Roberto Castro/Agência Brasília)

Doze regiões administrativas do Distrito Federal receberam ações voltadas para redução de crimes contra a vida nos três últimos fins de semana. Mais de 600 pessoas foram abordadas nas ruas neste período por meio da Operação Quinto Mandamento.



A ação integrada foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) e teve participação das polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) – além de outros órgãos, como a Secretaria DF Legal e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

As ações ocorreram em Ceilândia, Gama, Paranoá/Itapoã, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Santa Maria, Sol Nascente, Vicente Pires, Samambaia, Núcleo Bandeirante e Candangolândia. Durante as abordagens, realizadas de forma conjunta entre a PMDF e a PCDF, foram consultados antecedentes criminais das 608 pessoas. Além disso, oitenta e dois estabelecimentos comerciais receberam orientações dos militares do CBMDF sobre a importância de manter em dia a documentação e cumprir exigências como as saídas de emergência.

A Secretaria DF Legal fiscalizou 115 comércios nas regiões. Além de verificar a documentação de autorização de funcionamento, os agentes fiscalizam também se os protocolos sanitários estabelecidos para coibir a disseminação da covid-19 estão sendo respeitados.