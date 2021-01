Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Contando com a chegada de mais doses da vacina, secretaria de Saúde ampliou o grupo prioritário - (crédito: NELSON ALMEIDA)

Vacina - Contando com a chegada de mais 150 mil doses da CoronaVac, o DF ampliou a vacinação para trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente no combate à covid-19. Pessoas acima de 80 anos estão na próxima fase do plano, e professores devem receber as primeiras doses em março. Uma comissão da CLDF supervisiona vacinação no Hospital de Base para checar se há irregularidades. No DF, mais de 18,5 mil pessoas foram imunizadas até a noite de segunda-feira. A secretaria de Saúde também incluiu pacientes de home care no grupo prioritário: apenas aqueles atendidos pela Secretaria no sistema de cuidados domiciliares serão abrangidos por enquanto.

Cuidados - Viajou de férias e está de volta? Saiba os cuidados necessários ao voltar para casa, especialmente se você mora com alguém do grupo de risco. Distanciamento e isolamento social são importantes para evitar contaminação.