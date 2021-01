Internado em hospital de Manaus, capitão da PMDF morre por covid-19

DD Darcianne Diogo

O capitão chegou a gravar um vídeo agradecendo ao hospital - (crédito: PMDF/Divulgação)

Mais um policial militar do Distrito Federal faleceu em decorrência da covid-19. O capitão reformado da PMDF Sebastião Salustiano da Silva Neto, de 59 anos, estava internado no Hospital Samel, em Manaus (AM), estado onde residia com a família, e faleceu nesta terça-feira (26/1).

O estado amazonense sofre um caos na saúde pública em decorrência do alto número de casos de covid-19. Na semana passada, chegou a faltar oxigênio nos hospitais, o que resultou na morte de pacientes. O capitão morava em Manaus havia sete anos, desde a entrada na reserva remunerada.

Em uma filmagem obtida pelo Correio, o militar chegou a gravar um vídeo de dentro do hospital, onde agradece o apoio de todos. “Gente, estou aqui falando do Hospital Samel, em Manaus. O local aqui está crítico por causa da situação da covid-19. E estou me recuperando. A cada dia é uma vitória. Estou conseguindo ficar sentado na poltrona fazendo esse vídeo para agradecer a Deus, aos meus familiares e todas as pessoas que conviveram comigo. Agora, é fazer para voltar para minha casa o mais rápido possível. Só tenho a agradecer ao hospital que está me atendendo, pela equipe profissional, do faxineiro ao médico”, disse.

Salustino, irmão do militar, que também é capitão reformado da PMDF, prestou homenagens ao familiar. “Ele era apaixonado pela Polícia Militar e trabalhou em diversas unidades, como 1º BPM, BPTran, Academia de Polícia Militar, além de ser um dos fundadores do Batalhão Escolar, o qual sentia imenso orgulho”, declarou.



Óbitos



Nesta segunda-feira, o sargento da PMDF Vinícius Bonfim Leal, 44, também morreu por complicações da covid-19. O servidor trabalhava no Centro de Manutenção e estava hospitalizado havia cerca de dois meses, no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama

Treze policiais militares da ativa faleceram vítimas da covid-19, segundo dados da PMDF. A corporação ressaltou, ainda, que, dos 1.578 militares infectados, todos recuperaram-se. Para conter a propagação do vírus entre os servidores, a PM garantiu que tem cumprido os protocolos de segurança. Entre as orientações, estão a higienização das mãos, ventilação na viatura, evitando o uso do ar-condicionado e uso de máscaras. Formaturas militares também foram suspensas pela corporação.