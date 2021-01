Vídeo: Chuvas fortes deixam rastro de destruição pelo DF

JM Jéssica Moura

Chuvas deixaram um rastro de destruição na área central do DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O dia seguinte ao temporal que atingiu diversos pontos do Distrito Federal é de solucionar os danos. Em diversos pontos, os impactos da chuva ainda são evidentes e causam transtornos aos brasilienses. O Plano Piloto foi a região que registrou os maiores acumulados: 54,4 mm nas últimas 24 horas.

Quem passou pelo eixo monumental pode ter uma dimensão dos estragos: galhos e árvores caídas, além de placas de trânsito que caíram dos postes, se acumulam ao longo das calçadas e ciclovias do eixo monumental e atrapalham os pedestres e ciclistas.

Em frente ao Palácio do Buriti, na Torre de TV e no Parque da Cidade as equipes da Novacap trabalham na poda dos galhos. A rua que liga os dois lados do eixo em frente ao Centro de Convenções foi interditada para os carros devido à grande quantidade de galhos. Uma vidraça no Palácio do Buriti foi arrancada com a força dos ventos. A estrutura ficava no térreo e ainda não foi substituída. Ninguém se feriu.

Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação recebeu mais de 52 chamados nessa terça-feira (26/1) para atender ocorrências relacionadas à chuva, entre queda de árvores e danos a veículos. Na terça, os ventos chegaram a 75 km/h e em algumas regiões os moradores relataram chuva de granizo.

Outra avenida da região central onde a chuva deixou um rastro de destruição foi a W3 norte, onde há vários galhos de árvores espalhados. Os funcionários da Novacap ainda tentam retirar a árvore que caiu na 704 Norte sobre uma BMW na tarde de ontem com a força do vento. o veículo ficou muito danificado é não deve voltar a circular. Ate um pedaço da calçada chegou a ser arrancado. O serviço foi retomado às 7h, mas ainda não foi possível remover a árvore de 21 metros de altura. Após o corte dos galhos, o tronco será erguido pelo andaime. Outros seis veículos estacionados chegaram a ter pequenos danos depois da queda.



Na 306 Norte, todo o canteiro em frente ao bloco A foi tomado pelados galhos que se espalharam ao longo da quadra e é quase impossível transitar pela calçada. Os postes de luz também foram atingidos, e as lâmpadas arrancadas.

Na 105 Norte, uma árvore se partiu ao meio e um dos galhos está obstruindo o trânsito em uma das faixas na quadra é servidores da Novacap trabalham para remover o tronco é liberar a via. No posto de gasolina em frente, um pedaço do teto despencou com a ventania.











Vórtice ciclônico

Para esta quarta (27/1), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que as pancadas devem voltar a cair com intensidade no DF. A região está sob alerta amarelo, que indica possibilidade de rajadas de até 60km/h e volumes de até 50 mm.

De acordo com o Inmet, um dos fatores responsáveis pelos fortes ventos e chuvas é o vórtice ciclônico, uma área onde os ventos nos níveis mais altos da atmosfera giram no sentido horário, fazendo com que o ar seco desses níveis mais altos desçam para a superfície.

Este fenômeno, que se deslocou do Nordeste do país em direção ao Centro-Oeste, potencializou a condição climática. "Este vórtice é um centro de baixa pressão dos altos níveis da atmosfera. Na borda dele, onde o DF se encontra, ocorrem as chuvas mais intensas e com maior instabilidade. Porém, ao longo dos dias, ele vai se deslocando e perdendo força. No final de semana deve ter uma incidência menor de chuvas e ventanias, mas tudo depende do deslocamento desse fenômeno", disse o meteorologista Heráclio Alves.

Desespero

Em vídeos enviados ao Correio, é possível notar que o temporal assustou os moradores do DF. Pessoas que estavam em uma área de lazer de um condomínio no Living Park Sul tentavam se esconder das rajadas de vento que levavam cadeiras e mesas do local.

No mesmo condomínio, ao amanhecer, moradores registraram as cadeiras e mesas dentro da piscina, levadas pelo vento. Veja o vídeo.