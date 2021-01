Vacina: Saiba como denunciar 'fura-filas' ao MPDFT

CB Correio Braziliense

Quem furar a fila da vacina pode ser responsabilizado criminalmente - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para facilitar a fiscalização da vacinação contra covid-19 no Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pede que quem presencie ou tenha conhecimento de casos de irregularidades no processo denuncie a situação ao órgão.

A manifestação pode ser registrada na Ouvidoria do MPDFT, por meio de formulário eletrônico ou pelo número 0800 644 9500 (ligação gratuita), em dias úteis, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h. O órgão ressalta que é importante reunir o máximo de informações, como o dia em que ocorreu o desvio, local, nomes de prováveis envolvidos e, se possível, provas da prática como fotos, vídeos e mensagens que auxiliem na investigação.

Durante a primeira semana de vacinação, chegaram ao MPDFT denúncias de que pessoas que não fazem parte deste primeiro grupo prioritário teriam recebido a vacina. Todos os casos estão sob apuração da força-tarefa do MPDFT para enfrentamento da covid-19.

A aplicação do imunizante em qualquer pessoa fora dos grupos prioritários estabelecidos no Plano Distrital de Vacinação é irregular e pode gerar apuração nos âmbitos administrativo e penal, além de ação de improbidade administrativa.

Ao desviar um bem público, a pessoa, além de responder criminalmente, pode ter de ressarcir o valor correspondente às vacinas desviadas, perder a função pública, em caso de agente público, e, ainda, pagar multa. A situação pode configurar crime de peculato, cuja pena máxima pode chegar a 12 anos de prisão.

Acompanhamento

Diante das denúncias de pessoas que “furaram a fila", a força-tarefa do MPDFT requisitou informações à Secretaria de Saúde do DF. Em reunião com a pasta, ficou acertada a disponibilização de um painel na internet com dados da vacinação no DF.

Para o Ministério Público, a implementação é necessária para dar mais transparência à sociedade, além de viabilizar a divulgação de informações reais e atualizadas, diariamente, sobre as doses de vacinas aplicadas e os pontos de vacinação. Também foi decidido que os vacinados passarão a assinar um formulário de autodeclaração, no qual declaram que receberam a dose do imunizante porque fazem parte do grupo prioritário.

Na última segunda-feira (25/1), representantes da força-tarefa realizaram vistoria no Hospital Regional do Gama (HRG). O objetivo da visita foi verificar a aplicação de vacinas de prevenção à covid-19. O local foi escolhido a partir de relatos de desrespeito às diretrizes definidas no Plano Distrital de Vacinação. Mais de 900 profissionais da área de saúde já foram vacinados no local e cerca de 1.200 trabalhadores ainda serão imunizados no hospital. As inspeções devem continuar e abranger outras unidades de saúde.

“Desde o início, o MPDFT tem acompanhado de perto o processo de imunização no DF. Neste momento, o controle social é ainda mais importante, por isso contamos com a contribuição da população na fiscalização e na promoção da transparência e da efetividade do plano de vacinação do DF”, destaca o coordenador da força-tarefa, procurador de Justiça José Eduardo Sabo.