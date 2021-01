Fura-filas: "Não aceitaremos uma situação como essa", diz desembargador

AC Ana Clara Avendaño*

O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e novo presidente da Associação dos Magistrados do DF (Amagis/DF), Sebastião Coelho da Silva, debateu durante o programa CB Poder desta quarta-feira (27/1) sobre o papel do judiciário no combate às irregularidades no processo de vacinação contra a covid-19 e contra o feminicídio na sociedade brasileira. “Eu não tenho dúvida de que não aceitaremos uma situação como essa”, afirmou o magistrado. No programa — parceira do Correio com a TV Brasília — apresentado pelo jornalista Vicente Nunes, Silva falou sobre os altos salários e o direito a férias de 60 dias reservado ao cargo de juiz.

Em meio ao início da imunização contra o coronavírus na capital federal, o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) recebeu vídeos e fotos que denunciam profissionais de saúde que não fazem parte da linha de frente recebendo a vacina. Na visão do presidente da Amagis/DF, a situação é desumana e vergonhosa. “As pessoas deverão ser responsabilizadas, não só aqueles que tomaram a vacina indevidamente, mas também aqueles que permitiram”, opina o magistrado.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Segurança Pública, os casos de feminicídios no Distrito Federal ocorridos em 2020 diminuíram em 46% em relação ao ano anterior — de 31 para 17 vítimas. Os dados também apontam para a queda na tentativa de assassinatos de mulheres motivados por gênero: 32,6% — de 89 para 60 vítimas. No entanto, a violência contra mulher ainda é um crime muito presente na sociedade. Para o desembargador, o feminicídio deve ser combatido com punições mais severas.

“Há um projeto na câmara dos deputados para tornar o feminicídio um crime autônomo e não mais como a causa de aumento de pena no homicídio. Outra proposta nesta pauta é a criminalização da oportunação, em decorrência do estresse psicológico muito grande gerado na vítima. Então, o congresso está avançando e o poder judiciário está dando resposta. O índice de condenação é altíssimo, a palavra da mulher tem relevância”, diz Sebastião Coelho da Silva.

Segundo ele, os salários e as férias de 60 dias dos magistrados são compatíveis com a função. “Quando comparamos (a remuneração do cargo de juiz) com o salário mínimo, é claro que é um valor elevado. Mas um juiz decide causas de milhões, a liberdade do cidadão e o protege de abusos do estado, então, esta pessoa tem que ter uma tranquilidade. Além disso, o trabalho de juiz é emocionalmente desgastante, nós somos submetidos a uma pressão tão violenta que necessitamos descansar”, avalia o desembargador.

