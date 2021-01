"Não havia dinheiro previsto", diz Ibaneis sobre recuperação da Epig

AM Ana Maria da Silva

O recapeamento cobriu 10 km da via - (crédito: Samara Schwingel)

Uma das principais vias de ligação do Plano Piloto com as cidades mais situadas a Oeste do Distrito Federal, como Taguatinga e Ceilândia, passou por reformulação de sua massa asfáltica. Na manhã desta sexta-feira (29/1), o Governo do Distrito Federal entregou a recuperação integral da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

A ação foi fruto da parceria entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Durante a entrega, o governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) elogiou o serviço e explicou que a obra não estava no orçamento do GDF. ”Não havia dinheiro previsto, mas ela está aí, dentro do conceito das obras que queremos no DF: uma obra completa. Com meio fio levantado, pintado, asfalto corrigido, as faixas no devido local, e arborizada”, diz.

O recapeamento cobriu as imperfeições em 10 km de extensão da via. Além da recuperação, foram plantados pés de ipês ao longo do caminho. De acordo com o governador, o GDF irá fechar o mês de janeiro com mais de R$300 milhões de reais em obras no DF. “Para fevereiro, a previsão é de mais R$300 milhões, e em março estimamos o valor de R$1 bilhão em obras, com o dinheiro que vai entrar da Companhia Energética de Brasília (CEB)”, explica. "Isso que estamos entregando hoje é um simbolismo de tudo que vamos realizar durante 2021 e 2022. Tem muita coisa pra acontecer", garante Ibaneis.

Novas obras

A obra de recapeamento foi um compromisso do governador do DF, feito durante a campanha. Durante a entrega, ele explicou que a Novacap idealizou a construção. Apesar de não fazer parte do orçamento do GDF, Ibaneis utilizou como exemplo a obra, e mencionou a expectativa para os próximos dois anos. “Estaremos liberando nos próximos dias, para que seja licitado os cinco restaurantes comunitários com o intuito de atender a população carente desta cidade. Nós vamos cuidar do nosso povo, fazendo os terminais rodoviários. Vamos liberar os recursos para que possa ser construído”, diz.

“Eu tenho dito, façam o projeto, porque o dinheiro consigo arrumar. Nós vamos buscar”, ressalta Ibaneis. De acordo com o governador, além do dinheiro arrecadado com a venda da CEB, o GDF prevê outras formas de conseguir fundos para as novas obras. “Vamos conseguir bem mais agora, com o crescimento do Banco Regional de Brasília, que está trazendo lucros para o DF, e com a venda dos lotes da Terracap, que estão sendo feitos agora no início do ano”, ressalta.